Asaltan a dos jóvenes en Alicante y apuñalan a una de ellas para robar un teléfono móvil

La Policía Nacional de Alicante investiga el apuñalamiento sufrido por una joven de 19 años que fue asaltada cuando iba con una amiga por una calle del barrio de San Antón, en las inmediaciones del parque de bomberos de Jaime II. Los ladrones eran dos jóvenes que huyeron tras robar un teléfono móvil a la amiga de la joven que recibió dos puñaladas, una de ellas de gravedad que le afectó a un pulmón.

Los hechos sucedieron poco antes de las 21 horas del pasado 11 de febrero. Una patrulla de la Policía Nacional acudió a la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde estaban dos chicas que habían sido víctimas de un robo con intimidación.

En un principio parecía que solo presentaba una cuchillada en un brazo y sangraba abundantemente, pero tras ser evacuada al hospital se comprobó que tenía otra puñalada más grave en la escápula derecha que le afectó a un pulmón y le provocó un neumotórax, por lo que fue operada de urgencia.

Según el relato de las víctimas, cuando iban caminando por las calles Peligro y Empecinado fueron abordadas por dos jóvenes de entre 18 y 22 años y uno de ellos esgrimía un cuchillo. Los asaltantes llevaban mascarillas para ocultar su identidad, según los datos recabados por la Policía.

Los atracadores les exigieron que les entregaran sus objetos de valor y tras negarse una de ellas fue apuñalada, mientras que a la otra le robaron el teléfono móvil que llevaba en una mano y ambos asaltantes huyeron.