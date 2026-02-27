O Porriño
Muere un hombre en Pontevedra tras caerle encima el árbol que talaba
Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
E. P.
Pontevedra
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba, según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
- Dos alternativas para el corredor ferroviario hacia l'Horta Sud: prolongar el metro hasta Barrio del Cristo y un “metrotram” ligado al túnel pasante
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas