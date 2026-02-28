Capturado en València un fugitivo de Argelia por atropellar a su cuñado tras amenazar a su esposa con un arma blanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 39 años, al tener en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) por las autoridades argelinas por un homicidio doloso.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado cuando agentes de la Comisaría de Distrito de Russafa identificaron al sospechoso, comprobándose como además de encontrarse en situación ilegal en España, al mismo le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención por las autoridades argelinas, ha informado Jefatura en un comunicado.

Al parecer, el fugitivo habría atropellado deliberadamente a su cuñado tras amenazar a su esposa con un arma blanca en la ciudad argelina de Tissemsilt en septiembre del 2024.

Por estos hechos, el fugado habría sido condenado a cadena perpetua según el Código Penal argelino. Finalmente, tras las comprobaciones pertinentes, el prófugo fue detenido, pasando a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de La Audiencia Nacional el viernes día 20 de febrero.