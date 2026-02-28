Capturado en València un fugitivo de Argelia por atropellar a su cuñado tras amenazar a su esposa con un arma blanca
El fugado habría sido condenado a cadena perpetua según el Código Penal argelino
Los hechos ocurrieron el jueves pasado cuando agentes de la Comisaría de Distrito de Russafa identificaron al sospechoso
Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 39 años, al tener en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) por las autoridades argelinas por un homicidio doloso.
Los hechos ocurrieron el jueves pasado cuando agentes de la Comisaría de Distrito de Russafa identificaron al sospechoso, comprobándose como además de encontrarse en situación ilegal en España, al mismo le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención por las autoridades argelinas, ha informado Jefatura en un comunicado.
Al parecer, el fugitivo habría atropellado deliberadamente a su cuñado tras amenazar a su esposa con un arma blanca en la ciudad argelina de Tissemsilt en septiembre del 2024.
Por estos hechos, el fugado habría sido condenado a cadena perpetua según el Código Penal argelino. Finalmente, tras las comprobaciones pertinentes, el prófugo fue detenido, pasando a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de La Audiencia Nacional el viernes día 20 de febrero.
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Dos alternativas para el corredor ferroviario hacia l'Horta Sud: prolongar el metro hasta Barrio del Cristo y un “metrotram” ligado al túnel pasante
- Torrent se cuela entre las diez ciudades españolas con más demanda de vivienda
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- El tanque de tormentas de Picanya: cómo será el depósito subterráneo que reforzará la ciudad ante futuras crecidas
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
- Carlos Mazón a sus escoltas antes de entrar al Ventorro el día de la dana: “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis
- Centenares de jóvenes hacen cola para inaugurar el Salón del Cómic 2026