Investigan a un conductor de 61 años que circulaba a 223 km/h por la A-3 en Valencia

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba con un turismo a 223 kilómetros por hora (km/h) por la autovía A-3, a la altura del término municipal de Venta del Moro, con lo que superaba en más de 80 km/h la velocidad máximas permitida (120 km/h)

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero, cuando en un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad, establecido por un equipo del Destacamento de Requena en la A-3, se detectó a un turismo de alta gama circulando a esa velocidad, ha informado este cuerpo de seguridad.

Los guardias civiles interceptaron al vehículo en ese momento, tras lo cual un equipo de investigación siniestros viales del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia procedió a investigar a su conductor, un hombre de 61 años, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

Las mismas fuentes recuerdan que el Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, consistentes en prisión de tres a seis meses; multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.