Crimen del canónigo: La Audiencia de Valencia condena a 28 años de cárcel al único autor identificado

El crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado la noche del 21 de enero de 2024 en su piso del número 14 de la calle Avellanas de la capital, ya tiene condena. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 28 años de cárcel a Miguel Tomás V. N., el hombre que estableció el plan junto a una tercera persona -el autor material del crimen, que jamás fue identificado- con la intención de matar al sacerdote y hacerse con sus objetos de valor.

El magistrado que presidió el tribunal popular, José Antonio Mora Alarcón, le impone las penas que buscaba la Fiscalía después de que un jurado popular respaldara su tesis y lo declarara cooperador necesario de un crimen que si bien no ejecutó -no fue la persona que asfixió al cura hasta la muerte-, sí que organizó puesto de común acuerdo con un colaborador a sabiendas de que la víctima vivía sola y no tenía oportunidad de defenderse, según el veredicto del jurado, que descartó que la muerte de Alfonso fuera accidental.

De ahí que fuera declarado culpable de asesinato, robo con violencia y estafa. Ahora, la sentencia condena al único responsable identificado a 20 años de cárcel por el delito de asesinato, cinco por el robo con violencia y tres más por el delito de estafa continuada. El fallo no contempla ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil al no considerar probada la existencia de familiares directos de la víctima que pudieran reclamar por su fallecimiento.

La sentencia, que cierra provisionalmente un caso sin que se sepa qué persona mató con sus manos a Alfonso López Benito, no es firme será recurrida por la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Durante la celebración del juicio, el condenado mantuvo que no participó en el asesinato ni el robo, que no estuvo en la casa y que fue un hombre llamado ‘Manuel’ el que le entregó las tarjetas y el teléfono móvil de la víctima en la calle. Sin embargo, el presidente del Tribunal considera, de conformidad con el veredicto del jurado, que esta tesis no quedó probada debido a que, a la hora de la muerte, los datos de posicionamiento móvil acreditan que “estaban situados en el mismo lugar los teléfonos móviles de la víctima y el acusado, puesto que desde las 2:04 horas, (…) el teléfono de la víctima empieza a tener actividad y desde el mismo se realizan varios intentos de acceso” a las aplicaciones bancarias y comerciales de la víctima.

Añade la resolución que este hecho probado se refuerza con la declaración espontánea del condenado ante la Policía tras su detención, en la que describió el estado en el que se encontró el cadáver de la víctima, manifestaciones “que concuerdan con las imágenes del finado tumbado encima de la cama”, circunstancia que concuerda con que la entrega de tarjetas y teléfono móvil se realizó en la casa en la que ocurrieron los hechos y no en la calle.

El jurado considera que estuvo en el piso

La resolución judicial respalda con su sentencia la tesis del jurado, que vio probado que Miguel actuó de común acuerdo con esta persona, a la que el acusado identificó como Manuel, un temporero colombiano al que conocía de trabajar en el campo. Fue este desconocido el que entró en el piso y asfixió a la víctima durante unos minutos hasta causarle la muerte, usando un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación.

Durante los registros practicados por el Grupo de Homicidios en el piso donde se cometieron los hechos, los investigadores no hallaron ningún rastro de ADN del acusado. Sin embargo, el tribunal popular ve probado que este se encontraba en el lugar de los hechos, y colaboró el asesinato de Alfonso, al que conocía, a sabiendas de que no tenía oportunidad de defenderse.

El tribunal ve pruebas que acreditan que, tras acabar con la vida del sacerdote, el autor material del crimen se apropió de las tarjetas y el móvil de la víctima y se las entregó a Miguel, quien le había indicado dónde guardaba el cura los objetos de valor. Durante el juicio, el acusado reconoció estos hechos y aseguró que hicieron el intercambio en una plaza próxima a El Corte Inglés.

El jurado, sin embargo, considera en su veredicto que Miguel recibió los objetos de Alfonso en el piso del cura, una vez asesinado, y que al conseguirlos, utilizó las tarjetas para pagar compras y consumiciones por valor de algo más de 800 euros. Además, efectuó cuatro retiradas de efectivo por un importe de 1.800 euros que se repartió con su cómplice.

Para conseguir el PIN de la tarjeta bancaria, Miguel llamó hasta en nueve ocasiones a Cajamar haciéndose pasar por el sacerdote -algunas de estas llamadas fueron reproducidas durante el juicio- aunque finalmente consiguió el código porque la víctima lo tenía anotado en un papel que guardaba en la funda del móvil.

El fiscal pide 28 años de cárcel

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha mantenido la petición de 28 años de cárcel para el acusado: 20 por el delito de asesinato, cinco por el robo con violencia y tres más por el delito de estafa continuada. El abogado de la defensa, por su parte, ha solicitado al presidente del Tribunal que las penas que se le impongan a su representado "sean moderadas", y ha mostrado su decisión de recurrir la sentencia.

Los miembros del jurado se han pronunciado en contra de cualquier posibilidad de indulto para el acusado. Ahora, será el presidente del Tribunal quien, en última instancia, acuerde la pena de prisión para Miguel tras concluir un juicio que ha quedado visto para sentencia.

Un caso complejo

Era un caso complejo, pero el magistrado José Antonio Mora Alarcón, que ha presidido el tribunal popular que ha enjuiciado el crimen del canónigo emérito de la Catedral Valencia, Alfonso López Benito, a lo largo de seis días, lo ha hecho fácil: ha simplificado el trabajo de los nueve miembros del jurado que han decidido el destino del único acusado por este asesinato, Miguel Tomás V. N. El primer bloque de ocho preguntas era la tesis del fiscal, Antonio Gastaldi: el acusado no estranguló ni asfixió con sus manos al cura, pero sí estuvo delante y cooperó en la trama para robarle, propiciando que le abriera la puerta porque lo conocía y cogiendo las tarjetas del lugar donde sabía que las guardaba el sacerdote.

El segundo bloque, por contra, con el mismo número de cuestiones, asumía la versión del acusado y su defensa, ejercida por el penalista Jorge Carbó: Miguel Tomás nunca subió al piso, no presenció el crimen y no supo de la muerte de Alfonso hasta día y medio después; eso sí, se aprovechó de las tarjetas robadas por el autor material del crimen, con las que compró ropa y calzado, comió en bares baratos y se compró un móvil de 299 euros porque el suyo lo perdió la noche siguiente del crimen tras tomar unas copas.

Finalmente, tras día y medio de deliberación, el jurado, apoyándose en todos los indicios que incriminaban al único detenido -expuestos durante el juicio- ha comprado al completo, y por mayoría, la tesis defendida por el Ministerio Público.

Sin presencia de familiares

El cuerpo de López Benito fue hallado sin vida la mañana del 23 de enero de 2024, a las 10.45 horas, desnudo en su cama y cubierto por una sábana. Los informes forenses presentados en la cuarta sesión fueron determinantes y revelaron que el cura falleció por asfixia, y que su asesino usó un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación que duró varios minutos.

Una curiosidad muy poco habitual: pese a tratarse de un asesinato y de que el juicio ha durado una semana entera, no ha habido presencia de familiares de la víctima -ni de sus parientes directos ni de esa otra familia a la que perteneció por elección desde su juventud, la Iglesia- en ninguna de las seis sesiones. Ni siquiera del Arzobispado de València a cuyo órgano de Gobierno pertenecía desde 2015, cuando fue nombrado canónigo de asuntos jurídicos.