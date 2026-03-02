Financia un tratamiento dental en una clínica de Torrent y denuncia ser víctima de un fraude para no pagarlo

Contrató un tratamiento dental en una clínica de Torrent que financió para pagar en cómodos plazos y posteriormente hizo creer a la policía que había sido víctima de una estafa para librarse del pago. Una jugada que le ha salido cara, después de que la Policía Nacional se percatara de que se trataba de una denuncia falsa en la que el presunto afectado estaba denunciando una estafa que realmente no había sufrido. El arrestado, un joven de 27 años, está acusado de los delitos de estafa y simulación de delito.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Valencia en un comunicado, los hechos salieron a la luz después de que el ahora detenido acudiera a la comisaría para denunciar la existencia de seis cargos fraudulentos por valor de unos 125 euros cada uno. Sin embargo, durante las pesquisas, los agentes pudieron averiguar que realmente el denunciante no había sido víctima de ninguna estafa, sino que los cargos procedían de una financiación contratada por él mismo para costear un tratamiento dental.

Dejó de pagar a la clínica

Averiguaron, también, que el denunciante dejó de costear dicho tratamiento afirmando ser víctima de una estafa y no corresponderle a él realizar esos pagos, provocando así un perjuicio económico para la clínica dental en la que había contratado los servicios. Por todo ello, procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental.

Agentes de la Policía Nacional durante la investigación de la presunta estafa. / Policía Nacional

Tras tomarle declaración y ser puesto a disposición de la autoridad judicial, el arrestado ha sido puesto en libertad, eso sí, tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Desde la Policía Nacional recuerdan que la denuncia falsa y la simulación de delito suponen un uso indebido de los recursos públicos, al movilizar de forma innecesaria medios humanos y materiales que deberían destinarse a la atención de víctimas reales y a la persecución de delitos.