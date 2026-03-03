Caos en el tráfico en València tras arder un coche en plena Gran Vía de Fernando el Católico

Agentes de la Policía Nacional han colaborado a primera hora de la mañana, sobre las 07:45 horas, en las labores de auxilio tras declararse un incendio en un vehículo que circulaba por la Gran Vía de Fernando el Católico.

Según han informado fuentes policiales, los agentes han intervenido en un primer momento para asegurar la zona y prestar apoyo mientras se movilizaban los servicios de emergencia.

Coche en plena Gran Vía de Fernando el Católico / Levante-EMV

El fuego, que afectó al turismo en plena vía urbana, ha sido finalmente sofocado por efectivos de Bomberos, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre el origen del siniestro.

El incidente ha generado momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona a esa hora y ha podido provocar afecciones puntuales al tráfico en València durante la intervención, mientras se realizaban las tareas de extinción y control.