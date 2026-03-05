Captaban a mujeres víctimas de la guerra de Ucrania para cometer estafas online: hay 12 detenidos en Valencia y Alicante

La Policía Nacional ha dado un importante golpe a una trama criminal ucraniana que logró un beneficio de 4,7 millones de euros estafando a plataformas de apuestas online, para lo que usaba a mujeres compatriotas, víctimas de las consecuencias de la invasión rusa de su país, para canalizar el dinero hasta sus propias cuentas corrientes. De momento, hay doce detenidos, 8 en Alicante y 4 en Valencia, la mitad de los cuales, seis, ya se encuentra en prisión por orden judicial. Hasta ahora, los investigadores han esclarecido 240 usurpaciones de identidad, aunque se cree que hay unas 5.000 víctimas, además de los estafados y de las mujeres vulnerables tratadas por los delincuentes.

Según ha informado hoy la Policía Nacional, los miembros de la organización criminal detenidos, todos ellos de origen ucraniano y asentados en Alicante y Valencia, están acusados de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.

El entramado había desarrollado un sistema de fraude, mediante programas informáticos, para estafar a plataformas de juego on line mediante múltiples cuentas con identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes.

Mujeres altamente vulnerables

La organización captaba a mujeres de gran vulnerabilidad en zonas muy castigadas por la guerra de Ucrania y, una vez trasladadas a España, abrían cuentas bancarias a su nombre que eran utilizadas en las plataformas de juego y para mover los beneficios ilícitos, que se estiman en al menos 4.750.000 euros. Hay 12 personas detenidas en Alicante (8) y Valencia (4), seis de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se ha logrado el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad.

La operación ha contado con la colaboración de la Policía de Ucrania, Europol, Interpol, las agregadurías de Interior en las embajadas españolas en Polonia y Bulgaria-Ucrania, y de la Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Hacerse rico con la miseria de su país

La investigación policial dio comienzo en octubre de 2023, y tras múltiples indagaciones, pudo constatar la presencia en Alicante y Valencia de una organización criminal, que se había conformado y profesionalizado en el contexto del conflicto armado en Ucrania aprovechando la situación de vulnerabilidad extrema de sus propias compatriotas.

Así, se valieron del estado de extrema necesidad de las mujeres de su país como fuente de captación de víctimas, eligiendo sobre todo a jóvenes de las zonas más castigadas por los continuos ataques bélicos, principalmente en el este y sureste de Ucrania. Para ello, el entramado, que se ha hecho de oro aprovechándose del destrozo y la miseria en su país, contaba con células de captación que después gestionaban y financiaban el desplazamiento de esas mujeres a España.

Alojadas en pisos de la red

Una vez en territorio nacional, la organización garantizaba su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un férreo control. De manera inmediata iniciaban los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (Creade) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.

Tras la obtención de dicha protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para proceder a la apertura de cuentas corrientes y la obtención de tarjetas de crédito, instrumentos que pasaban a ser controlados íntegramente por la organización criminal.

Apuestas “on line” y usurpación de identidades

Esas cuentas y tarjetas obtenidas a nombre de las víctimas eran utilizadas para la creación de múltiples cuentas en plataformas de juego on line, permitiendo así el control del movimiento continuo de dinero desde las cuentas bancarias hacia dichas plataformas.

El entramado criminal había desarrollado un sofisticado sistema de fraude informático basado en la utilización de programas automatizados, conocidos como bots, con los que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes, usando para ello identidades usurpadas de forma masiva a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

Este sistema permitía a la organización mover millones de euros y generar ganancias aparentemente legales dentro de las plataformas de apuestas. Una vez que esos beneficios obtenían una apariencia lícita se transferían a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las mujeres ucranianas o a cuentas de los principales investigados tanto en España como en el extranjero.

¿Quién compra los pisos turísticos?

Estos capitales eran empleados posteriormente en la adquisición de inmuebles de lujo en diferentes países europeos y terceros estados, propiedades que eran destinadas al arrendamiento turístico. De ese modo la organización multiplicaba los beneficios y consolidaba el blanqueo de capitales.

"Dada la complejidad de la investigación se puso en marcha un equipo multidisciplinar compuesto por agentes expertos en diversas tipologías delictivas y como fruto de su intenso trabajo", ha explicado la Policía Nacional, se ha logrado la identificación de 55 mujeres procedentes de Ucrania trasladadas a España para ser utilizadas por la trama en su beneficio.

Además, se ha podido detectar más de 5.000 identidades usurpadas, tanto españolas como de otras 16 nacionalidades diferentes, y ganancias ilícitas de 4.750.000 euros. A todo ello se suma el esclarecimiento de más de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa en territorio nacional.

Operación policial simultánea: Valencia y Alicante

La investigación ha desembocado en una operación que se ha llevado a cabo de manera simultánea en España y Ucrania. En el operativo español se han efectuado nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde se han intervenido más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 “bots”.

También se han bloqueado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros 10 países con más de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.