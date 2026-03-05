Investigación
La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
Homicidios investiga si la arrestada, de 30 años, mató a su hija, de solo 20 meses, en el mar y deambuló con el cadáver
Carlota Barcala
La Policía Nacional ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hija, de tan solo un año y ocho meses, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en el barrio de Hoya de la Plata. Varios paseantes vieron a una mujer completamente ida deambular por el barrio marinero de San Cristóbal, al filo de las 22 horas, con un bebé inerte y mojado en brazos, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas, motivo por el que dieron el aviso a los servicios de emergencias.
Hasta ahí acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y Policía Científica de la Policía Nacional, que localizaron a la mujer junto al cadáver de su hija. El cuerpo sin vida de la niña estaba depositado en un parterre.
Sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación a la bebé, de veinte meses, sin éxito. De inmediato, la trasladaron hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes detuvieron a la madre, de nacionalidad venezolana y 30 años, por el presunto homicidio.
El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras hipótesis, según la información obtenida por La Provincia/Diario de Las Palmas, apuntan a que la progenitora pudo ahogar a su hija en el mar, a la altura del barrio marinero. La investigación está abierta hasta esclarecer por completo lo ocurrido y saber cómo sucedieron los hechos. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”