Tormenta Regina

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Barcelona durante el temporal

El vehículo apareció arrastrado por el agua y sin ocupantes en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars (Barcelona) durante el temporal

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars (Barcelona) durante el temporal / BOMBERS DE LA GENERALITAT

EP

BARCELONA

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès durante el temporal de lluvia de este viernes.

El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.

Tras acceder al interior de la furgoneta, anegada en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor.

