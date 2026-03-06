Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

Desarticulada una organización criminal que contaba con más de 10.000 plantas de marihuana en Segovia, Madrid y Toledo

El grupo criminal también contaba con contrabando de tabaco y más de 26.000 euros en efectivo

Cae una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana

Europa Press

EFE

La Guardia Civil ha intervenido más de 10.000 plantas de marihuana en naves industriales y viviendas de Segovia, Madrid y Toledo, en una operación en la que han sido detenidas seis personas de un entramado criminal dedicado al cultivo y distribución de esta droga, el contrabando de tabaco y el fraude en el fluido eléctrico.

Los agentes investigan también un posible delito de explotación laboral ya que tres de los detenidos, en situación irregular en España, podrían haber sido utilizados como jardineros o cuidadores de las plantaciones de marihuana.

En la operación, de la que este viernes informa la Dirección General de la Guardia Civil, se han realizado seis registros en tres naves industriales y en tres domicilios. En Segovia, los agentes registraron una nave ubicada en el polígono de Hontoria, donde, al igual que en San Martín de la Vega (Madrid), se localizaron dos extensas y sofisticadas plantaciones indoor de 'cannabis sativa' dotadas de un complejo sistema de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental.

Por otro lado, en la nave de Illescas (Toledo) se localizaron 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando listas para ser distribuidas. Además, en los domicilios de los que se consideraron que eran los cabecillas de la organización criminal, se halló diversa documentación que deberá ser analizada, dinero en metálico y varios kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío preparados para su venta a terceros.

 En total, se intervinieron 10.378 plantas de 'cannabis sativa' en diferentes estadios de floración, 321,5 kilos de cogollos de marihuana, más de 26.000 euros en efectivo y 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando, entre otros útiles e instrumentos destinados al cultivo.

La operación, desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Segovia con el apoyo de las USECIC de Segovia y Madrid y del Servicio Cinológico de Madrid, ha estado dirigida por un juzgado de Segovia.

