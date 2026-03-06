La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por un delito de agresión sexual
Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenidos como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones
EFE
La Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones.
64.000 euros
El Ministerio Fiscal propone que Mir no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, que tenga después siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores. Además, debería indemnizar a la víctima con 64.000 euros.
En septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella y dos amigos del futbolista murciano.
Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenidos como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además uno de sus amigos, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer.
Detención y declaración
Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos y alegó que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.
El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.
La jueza entendió que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa se desprendían indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció y ahora la Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el jugado
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera