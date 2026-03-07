Atendidos por inhalación de humo 4 policías en un incendio en Xirivella

Cuatro agentes de policía han sido atendidos esta mañana por inhablación de humo en un incendio en una vivienda en Xirivella en la avenida del Camí Nou, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Desde el CICU han precisado que el aviso se ha recibido a las 7.50 horas de este sábado y hasta el lugar se ha enviado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una unidad del Soporte Vital Básico (SVB).

Los efectivos médicos han asistido in situ a cuatro personas, todas por inhalación de humo. Se trata de cuatro agentes de policía, dos hombres y dos mujeres de entre 37 y 45 años.

