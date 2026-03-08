Fallece un motorista en la A-70 tras caerse y ser arrollado por múltiples vehículos en Sant Joan d'Alacant

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo por la mañana tras sufrir una caída en su moto y ser arrollado por varios vehículos en la A-70 , a su paso por Sant Joan d'Alacant

El siniestro se ha producido entre los kilómetros 19 y 20 de la autovía de circunvalación de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras recibir el aviso del accidente, el CICU ha enviado a la zona una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista.