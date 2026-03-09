Detenidos en Valencia tres miembros de un grupo criminal que robaba en cajeros automáticos con explosivos

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo de cajeros automáticos mediante explosivos. La actuación, denominada operación Taglio, se ha saldado con seis personas detenidas, a dos de las cuales se les atribuye además su presunta implicación en otros siete asaltos cometidos en distintas provincias españolas.

La investigación se inició en junio de 2024 tras el robo, en una misma noche, de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada. Uno de los asaltos tuvo lugar en la localidad de Santa Fe y el otro en la capital granadina. En ambos casos, los autores emplearon la técnica conocida como “paleta del pizzero”, que consiste en introducir cargas explosivas en la ranura de dispensación de billetes para acceder a los cajetines interiores tras la detonación. Solo en estos dos robos lograron sustraer más de 140.000 euros.

A lo largo de las pesquisas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y vincular a dos de ellos con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos perpetrados en diferentes localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

Según las investigaciones, los integrantes del grupo residían en Madrid y Valencia, desde donde se desplazaban a distintas provincias para cometer los asaltos. Para llevarlos a cabo, robaban previamente vehículos que utilizaban tanto en los desplazamientos como durante los robos, abandonándolos después tras hacerse con el botín. Actuaban con el rostro cubierto y regresaban de inmediato a sus lugares de residencia.

El carácter itinerante de la organización, el uso de vehículos sustraídos y las medidas de seguridad adoptadas para evitar su identificación incrementaron notablemente la complejidad de la investigación. Finalmente, una vez identificados todos los miembros del grupo, los agentes procedieron a la detención simultánea de tres personas en Madrid y otras tres en Valencia como presuntos autores de los robos. En los registros practicados se intervinieron un arma de fuego, 1.700 euros en efectivo, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.