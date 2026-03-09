Un juez destierra de València a dos carteristas durante todas las Fallas para que no vuelvan a robar

Un juez de València ha prohibido cautelarmente a dos carteristas profesionales la entrada en València mientras duren las Fallas so pena de que acaben en prisión. Es un auto que el magistrado de la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València (antiguo Juzgado de Instrucción 13 de la ciudad) dictó este domingo, tras la detención de ambas ladronas en plena acción, justo después de robarle la cartera del interior del bolso a una turista italiana que visitaba la ciudad con motivo del inicio de las fiestas josefinas, según han informado este lunes fuentes del TSJCV.

El juez no solo destierra a las dos carteristas de la ciudad de València mientras estemos en Fallas -el auto especifica que la prohibición estará en vigor hasta las 20.00 horas del día 20, a monumentos quemados-, sino que, de no hacerlo, supondrá un delito de quebrantamiento de condena, ya que estarían desacatando una medida impuesta por un juzgado alternativa a otras más gravosas como sería la privación de libertad.

Por esa razón, les advierte de que si quebrantan la prohibición, es decir, si un policía las detecta dentro de la ciudad antes de esa hora y ese día, estén o no cometiendo un delito, considerará que han incurrido en un nuevo delito y revisará su causa, lo que implica que podría acabar enviándolas a prisión.

No es la primera vez que un juzgado adopta una medida restrictiva de este tipo con ladrones profesionales y en Fallas. Es más, varios jueces han dictado órdenes similares para expertos en robos al descuido en las playas de València, otro de los polos de atracción para este tipo de delincuentes por el elevado número de personas que congregan en un espacio y momento determinados. Condenas similares se han adoptado también para alejar a los carteristas de otro 'clásico' para los carteristas, el metro: ha habido autos dictando alejamiento para ladrones tanto en el de València, como en los de Madrid y Barcelona.

El magistrado de la plaza número 13, ha informado el TSJCV, adoptó este domingo la decisión tras recibir durante su guardia a estas dos mujeres en calidad de detenidas por un delito de hurto y de pertenencia a grupo criminal, “a fin de evitar la continuidad delictiva”, pues existen indicios que apuntan a una actuación “coordinada con otros autores que no pudieron ser detenidos”.

Las dos mujeres fueron arrestadas por robar presuntamente al descuido la cartera que una turista llevaba en su bolso. “Véase cómo en grupo, mientras unos distraían a la víctima, nacional italiana de turismo en las Fallas, otros vigilaban y otros se dedicaban a hurtar la cartera de dentro del bolso”, recoge el auto a partir del atestado policial.

A juicio del magistrado, esa forma de actuar “revela una casi profesionalidad típica de los grupos organizados que se dedican a tales menesteres delictivos, y que eligen grandes ciudades como Valencia, y más particularmente en periodos de gran afluencia como son las Fallas”.

El comunicado del TSJCV explica que el juez aplica a este caso lo dispuesto en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la prohibición cautelar de residir o acudir a determinados lugares e incluso ciudades o provincias, ya que considera que no es “posible evitar de otro modo” esta forma de actuar y resulta una medida menos gravosa que la prisión provisional.

“Se acuerda la medida por tiempo estrictamente necesario y, ponderando que su libertad deambulatoria debe ceder frente al derecho a la propiedad y a la seguridad ciudadana”, argumenta el responsable de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia valenciano.

“Es imprescindible a fin de evitar la continuidad delictiva de las detenidas, manifestada tanto en su forma de actuar en grupo coordinado con otros autores que no pudieron ser detenidos, como en los antecedentes penales obrantes”, concluye.