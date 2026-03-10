Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cadáver de un indigente con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna

Los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte fortuita y que la víctima se quedó dormido dentro de un contenedor de cartón

Vehículo de la Policía Nacional en València

Vehículo de la Policía Nacional en València / Archivo

Redacción

Los operarios de una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.

El cadáver fue localizado por un operario en la planta de reciclaje mientras trabajaba en el turno de noche. Según los primeros datos con los se trabaja, en principio, el cadáver no presentaba indicios de criminalidad, con lo que todo apuntaría a que se trata de una muerte accidental o fortuita.

No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.

Se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.

