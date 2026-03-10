La 'manada francesa' durante la violación grupal a una chica británica en un hotel de Magaluf: "¡Hoy nos vamos a divertir con esta vaca!"

"¡Hoy nos vamos a divertir con esta vaca!", espetaron los miembros de la 'manada francesa' antes de la violación grupal de una chica británica de 18 años en un hotel de Magalufm el la localidad mallorquina de Calvià. Además de las agresiones sexuales, los siete jóvenes galos y uno suizo la grabaron con sus teléfonos móviles mientras la forzaban. Solo uno de ellos grabó 14 vídeos con una duración total de 170 segundos. Otro hizo cinco grabaciones por un tiempo de 142 segundos. Mientras que otro de los sujetos grabó dos vídeos durante 26 segundos. Luego los difundieron a través de la aplicación Snapchat, que los elimina tras visualizarlos. La Sección Segunda de la Audiencia de Palma los ha condenado a todos ellos a 73 años de cárcel por delitos de agresión sexual y contra la intimidad. Los procesados han alcanzado un acuerdo con el fiscal y la acusación particular tras haber consignado antes del juicio 150.000 euros de indemnización a la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la mañana del 14 de agosto de 2023 en un hotel de Magaluf. Seis miembros de la 'manada francesa' acudieron a la habitación donde se encontraban otros dos con una joven británica de 18 años. Según resalta la fiscal en su escrito, esta se encontraba "en un estado de inconsciencia" debido al consumo de alcohol. Los ahora condenados, durante una media hora, "aprovecharon de la situación hermética de la habitación". A continuación la desnudaron y realizaron con ella "diversos actos de naturaleza sexual actuando de común acuerdo". Pero sin que mediara el consentimiento de la víctima.

Uno de los hechos delictivos que subraya la fiscal en su escrito es la sucesión de grabaciones de vídeos con los teléfonos móviles mientras violaban a la chica. Estas imágenes estaban acompañadas por insultos y le dispensaron un trato despectivo y vejatorio mientras se producía la violación grupal. Uno de los más activos, condenado este lunes a dos años y tres meses de prisión por un delito contra la intimidad, fue Anthony A. Grabó hasta 14 vídeos con una duración total de 170 segundos. No obstante no ha quedado acreditado que hubiera agredido sexualmente a la joven como otros seis condenados. Otro caso parecido lo protagonizó Mohuamadou. W. Este hizo dos vídeos por un tiempo de 26 segundos. Mientras Khalil. A. hizo cinco vídeos con su teléfono móvil con una duración de 142 segundos y participó en la agresión sexual. Este último ha sido condenado a 11 años de prisión por ambos delitos. Mientras que los otros condenados también hicieron grabaciones de vídeo en al menos una ocasión.

Atenuante cualificada

así, de los ocho procesados, las mayores penas de prisión con 13 años para cada uno ha sido para los franceses Anthony G. y Romain G. al igual que el suizo Lucas T. por delitos de agresión sexual y contra la intimidad de la joven. Thomas W. también ha sido condenado a 11 años por ambos hechos delictivos y Satilmis S. ha sido condenado a seis años, al considerar que la agresión sexual fue sin penetración.

Antes del juicio, los procesados habían consignado en el juzgado la suma de 150.000 euros para cubrir la responsabilidad civil por los daños morales causados a la víctima. Este hecho ha sido valorado como una atenuante cualificada de reparación del daño.