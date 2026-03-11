Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyInfanta ElenaCancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasConstructora SaguntSalarios MercadonaPlayas SaguntArena costa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. / EP

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  4. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  7. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  8. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia

Mahou y BLGR llevan el imaginario textil de las Fallas al streetwear

Mahou y BLGR llevan el imaginario textil de las Fallas al streetwear

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Gandia: Fechas, horas y lugares de los espectáculos de fuego

Calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Gandia: Fechas, horas y lugares de los espectáculos de fuego

El Ayuntamiento de Paterna distribuirá kits sensoriales para niños con TEA durante las Fallas 2026

El Ayuntamiento de Paterna distribuirá kits sensoriales para niños con TEA durante las Fallas 2026

Massalavés licita al fin la anhelada construcción del nuevo colegio que suplirá las múltiples carencias del actual

Massalavés licita al fin la anhelada construcción del nuevo colegio que suplirá las múltiples carencias del actual

Cáritas Interparroquial de Gandia tiene nuevo presidente

Cáritas Interparroquial de Gandia tiene nuevo presidente

Museros invierte más de 6.000 euros en dos nuevas aulas de ambiente en el CEIP Vicente Blasco Ibáñez para Infantil

Museros invierte más de 6.000 euros en dos nuevas aulas de ambiente en el CEIP Vicente Blasco Ibáñez para Infantil

El musical 'Goya, la melodía de una leyenda' llega a València con las luces y sombras del consagrado pintor

El musical 'Goya, la melodía de una leyenda' llega a València con las luces y sombras del consagrado pintor
Tracking Pixel Contents