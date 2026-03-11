Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVESTIGACIÓN

Un vecino de Xirivella detenido por acosar y amenazar a Ione Belarra, líder de Podemos: "Muerte a todas las rojas; a patadas te matamos, cerda"

La Policía Nacional ha arrestado a otro hombre en Toledo por los mismos hechos

Uno de los acusados envió más de 300 mensajes de odio y amenazas a la diputada de Podemos

La víctima, Ione Belarra, líder de Podemos.

La víctima, Ione Belarra, líder de Podemos. / Europa Press

Vanesa Lozano

Luis Rendueles

Madrid

No se conocen. Uno vive en Toledo y otro en Xirivella . Tienen en común que son hombres, españoles y cuarentones. Y que han acosado, enviado mensajes de odio y amenazado de muerte a Ione Belarra, la diputada y líder de Podemos. Los dos han sido detenidos, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, tras una operación dirigida por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid.

El hombre arrestado en Xirivella envió más de 300 mensajes a la cuenta en Instagram de Belarra, que denunció las amenazas que estaba recibiendo. La investigación de la Policía rastreó esas y otras amenazas y detuvo a los autores.

"Muerte a todas las rojas"

El detenido en Toledo, por ejemplo, le escribió: "El día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda… ¿No te gusta promover la violencia? Pues la vas a tener, malparida hijaputa". El hombre de Xirivella, también de unos cuarenta años y español, sin vínculos conocidos con grupos ultraderechistas, le escribió: "Muerte a todas las rojas y perro flautas" y también "ven, verás, a patadas te matamos, cerda. Muerte a ti y a todos los inmigrantes".

El detenido en Xirivella trabajaba, el detenido en Toledo era un viejo conocido de la policía, con antecedentes por otros motivos. Los dos son lo que los especialistas de las brigadas de Información policial llaman "consumidores genéricos de toda la información polarizadora"; es decir, personas que pasan horas viendo, y a veces difundiendo, mensajes de odio en redes sociales.

Otro detenido en Barcelona

No es la primera vez que Ione Belarra sufre el acoso de un odiador. Como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, en noviembre de 2024 la Policía ya detuvo a un hombre de 54 años, de Abrera (Barcelona), por enviar mensajes de odio y amenazas de muerte a Belarra a través de la misma red social que los ahora arrestados.

"Que sepas que un día te voy a matar, asquerosa... Ojalá te tuviera delante para reventarte la cara... Hija de puta, te voy a matar", escribió entonces el catalán, que fue acusado de delitos de odio y amenazas graves. El hombre también insultó en sus mensajes a la otra líder de Podemos, la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero, así como a otros dirigentes de su partido y del PSOE: "Entre tú, la (sic) Irene Montero y todas las mujeres de mierda de tu puta formación y del PSOE se demuestra lo retrasados mentales que sois".

Precisamente, esta semana Montero ha hecho público que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi. Ha denunciado los hechos ante la Policía y ha pedido al Ministerio del Interior que la proteja a ella y a su familia.

Otra mujer y política, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, sufre situaciones de acoso en su propia casa desde hace un año después de que se publicara su dirección en páginas donde se ofrecen servicios sexuales.

TEMAS

