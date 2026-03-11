La Policía Nacional desarticula en Valencia un narcopiso de droga ‘alpha’ donde se receptaban efectos sustraídos
Se ha detenido a su morador como presunto autor de los delitos contra la salud pública y receptación, quien tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión provisional
Los agentes han intervenido alrededor de 30 gramos de ‘alpha’, entre otras sustancias, además de numerosos efectos de procedencia ilícita como patinetes eléctricos, teléfonos móviles y armas de airsoft, los cuales eran entregados por los consumidores a cambio de drogas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un narcopiso de droga ‘alpha’ donde se ha detenido a su morador, un varón de 29 años, como presunto autor de los delitos contra la salud pública y receptación, tras localizar en el domicilio numerosos efectos de procedencia ilícita que eran entregados por parte de los consumidores a cambio de sustancias estupefacientes.
Las pesquisas se iniciaron por parte de los agentes de policía judicial de la Comisaría de Distrito de Patraix, tras tener conocimiento de un posible caso relacionado con la venta de sustancias estupefacientes, llevando a cabo numerosas vigilancias en las inmediaciones, pudiendo comprobar un gran trasiego de personas drogodependientes.
También utilizaba una motocicleta para repartir las dosis de ‘alpha’
Los investigadores observaban cómo los supuestos compradores accedían a un domicilio y, tras unos minutos en el interior, abandonaban apresuradamente el mismo, muchos de ellos en elevado estado de intoxicación, hecho que caracteriza a los consumidores de la droga ‘alpha’. Asimismo, continuando con las indagaciones policiales, se averiguó que el sospechoso utilizaba una motocicleta para llevar a cabo los repartos de las dosis de dicha droga por toda la ciudad de Valencia.
Finalmente, la investigación se saldó con una entrada y registro en la vivienda, donde la Policía Nacional halló multitud de efectos de procedencia ilícita, tales como patinetes eléctricos, teléfonos móviles, armas largas y pistolas de tipo airsoft, figurando muchos de ellos denunciados como sustraídos mediante hurtos y robos con violencia. Además, se incautaron cerca de 30 gramos de ‘alpha’, así como diversa cantidad de marihuana, ‘popper’ y dos básculas de precisión. El operativo permitió la desarticulación de un narcopiso donde la mayoría de clientes consumían la droga en su interior, determinando que en algunos casos pagaban mediante efectos sustraídos.
Por todo ello se detuvo a su morador, un varón, como presunto autor de los delitos contra la salud pública y receptación, quien tras pasar a disposición judicial ingresó en prisión provisional.
