Incendio

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

El suceso se produjo a las 22:44, cuando el número 112 de emergencias recibió numerosas llamadas

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos. / Santi Otero

EFE

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

TEMAS

