Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagones. / EP

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

TEMAS

Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es "totalmente asumible" siempre que se garantice la evacuación

Ángela Fita llega a semifinales en el torneo Heraklion de Grecia

Llorca defiende que Catalá "sugirió" cortar los trenes y atribuye a Puente la responsabilidad de "plantear soluciones"

Canarias y Euskadi piden una Conferencia de Presidentes urgente por la guerra de Irán

Els preus del dièsel i la gasolina es desboquen amb la pujada més gran dels últims quatre anys

Los padres de un colegio de Alzira denuncian deficiencias en la seguridad y falta de material y de docentes
