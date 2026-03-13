Detenida una mujer por prender fuego a su pareja en Chiva

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

