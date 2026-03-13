Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

Detenida una mujer por prender fuego a su pareja en Chiva

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Chiva

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents