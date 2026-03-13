Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante

La investigación de la Policía Nacional sobre la muerte de un hombre de 59 años que recibió un disparo este miércoles por la noche cuando se encontraba en el balcón de un domicilio del barrio del Pla en Alicante apunta a una bala perdida de un tiroteo ocurrido en la calle entre delincuentes. La Policía, que trata de identificar y detener a los autores, también vincula con este tiroteo el incendio de un coche con matrícula francesa a unos 300 metros del lugar.

Los hechos sucedieron pasadas las nueve de la noche en un edificio del número 23 de la calle Enrique Monsonís Domingo de Alicante y aunque los servicios sanitarios se personaron con rapidez en el lugar no pudieron salvar la vida de Silvio, de 59 años y origen colombiano.

Vecinos del barrio han comentado que se escucharon varios disparos y que la víctima podría haber fallecido a causa de una bala perdida durante una disputa ocurrida en la vía pública, donde al parecer dispararon a unas personas que estaban sentadas en un banco de una plaza próxima, junto a la calle Fiscal Miguel Gutiérrez.

Asimismo, algunos vecinos aseguran que vieron a una persona huir corriendo mientras disparaba el autor o autores del tiroteo, al parecer dos personas jóvenes.

La calle se llenó en pocos minutos de numerosas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, así como servicios sanitarios, los cuales no pudieron salvarle la vida a la víctima.

"Me han disparado"

Una mujer que se encontraba en el domicilio, situado en una primera planta -aunque es como un segundo piso al existir también entreplanta-, ha relatado que la víctima es un amigo y estaba en el balcón cuando de repente ha entrado al interior de la casa diciendo que "me dieron un tiro, me han disparado".

La mujer ha señalado que "yo ni lo toqué, estaba muy asustada". Subieron otros vecinos del piso inferior y trataron de auxiliar a Silvio y taponarle la herida sangrante que tenía en el cuello, pero tampoco se dejaba mucho. "Me desangro, no puedo respirar", se lamentaba la víctima mientras agonizaba, según una vecina presente en la asistencia a Silvio, que aún estaba vivo cuando llegó la Policía.

Esta vecina ha explicado a este diario que "fueron cuatro disparos". Además del tiro mortal a Silvio, que atravesó luego el cristal de una ventana de la terraza de la casa, el resto impactaron sobre la fachada de este inmueble y de otro edificio situado junto a la plaza. La joven afirma que Silvio tenía una herida en el cuello y otra que le afectó el pulmón, pero se trata de un único impacto de bala con orificios de entrada y salida.

Silvio apenas llevaba once días viviendo en una habitación alquilada y trabajaba en un hotel, según la vecina que acudió con su hermano a prestarle ayuda tras recibir el disparo. Llegó hace unos dos años a España, pero su familia se encuentra en Colombia, según esta testigo, quien añadió que Silvio "no era de muchos amigos".

Un vecino de la planta superior ha indicado que al principio creían en su casa que eran petardos, pero se ha asomado y ha visto al hombre herido que decía "que me muero". Este vecino afirma que han sido "cinco o seis disparos, como una ráfaga". En la fachada de este edificio ha aparecido un segundo impacto debajo la ventana de la entreplanta, mientras que en el inmueble contiguo había uno o dos más.

La Policía Nacional activó el protocolo establecido para delitos violentos y se movilizaron los especialistas del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial y de la Brigada de Policía Científica. Asimismo, se alertó a la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde este jueves se le ha practicado la autopsia.

Coincidiendo con el tiroteo se incendió en las inmediaciones un turismo, fuego que al parecer también guarda relación con el suceso mortal y está siendo investigado por la Policía.

El coche tenía placas de matrícula de Francia y durante el incendio se estuvieron escuchando explosiones, por lo que no se descarta que hubiera munición en su interior.

Por otro lado, vecinos han indicado que en la trifulca previa al tiroteo que originó en una plaza abandonaron una o dos mochilas cuyo contenido no ha trascendido.

Otra vecina de la zona ha relatado que estuvieron una hora sin poder acceder a sus domicilios porque la Policía Nacional estaba revisando la zona de busca de los casquillos. "Estábamos un poco asustados y no nos dejaban entrar", ha precisado esta joven, en cuyo edificio también había un impacto de arma de fuego junto al portal.