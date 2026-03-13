Rodolfo Sancho, a juicio por llamar "bipolar" a su exmujer, Silvia Bronchalo

Rodolfo Sancho se sentará finalmente en el banquillo de los acusados, acusado de vejar a su exmujer, Silvia Bronchalo, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. El actor será juzgado el próximo 16 de abril en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Madrid) por los mensajes de whatsapp que envió a su expareja el 5 de febrero de 2024, dos meses antes de que el hijo de ambos, Daniel Sancho, preso en Tailandia, fuera juzgado por el crimen del cirujano Edwin Arrieta.

Como adelantó este medio, en plena guerra por las discrepancias sobre la estrategia de defensa de su hijo, Silvia Bronchalo denunció en una comisaría de Policía que Rodolfo Sancho le había enviado varios mensajes "insultándola y vejándola". Según su denuncia, en sus conversaciones, el actor se refirió a ella con términos como "pirada", "incapaz" y "bipolar".

Máxima tensión

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Madrid) investigó el asunto y decidió archivarlo, al considerar que no estaba suficientemente acreditado que el actor cometiera un delito de violencia de género contra su exmujer.

La magistrada cerró el caso tras concluir que las expresiones denunciadas por la madre de Daniel Sancho como posibles malos tratos, vejaciones o amenazas "se produjeron en un contexto de máxima tensión entre las partes (debido al encarcelamiento de su hijo por asesinato) utilizándose un tono marcado por el estrés y la angustia".

"Tienes bipolaridad y tiene tratamiento"

Bronchalo, representada por el abogado Luis Ignacio Mateo, recurrió esa decisión ante la Audiencia de Madrid, que estimó parcialmente sus argumentos y ordenó juzgar a Rodolfo Sancho por un delito leve de vejaciones, al considerar que uno de los mensajes que el actor envió a su expareja sí podría ser delictivo. En concreto, el actor escribió: "Esto seguramente nunca nadie te lo ha dicho, pero yo sí te lo voy a decir, tienes bipolaridad y tiene tratamiento".

El recurso del abogado de Silvia Bronchalo rechazaba que ese mensaje fuera un "consejo", tal y como había declarado Rodolfo Sancho, que estuvo representado por el abogado Marcos García Montes, sino que en realidad era "un insulto". Aunque aseguraba que Sancho es "astuto" y no repite por whatsapp las vejaciones que le habría hecho verbalmente a su exmujer, como varias en las que el actor la llamaba "pirada, no te enteras de nada, eres del pueblo llano", según su escrito.

"Vulgar, tosco, grosero..."

El abogado concluía que el mensaje en el que le dice que tiene bipolaridad es "vejatorio, no importa que vaya precedido de reproches" y constituía un delito leve de vejaciones. La Fiscalía se opuso a reabrir el caso, entendiendo que pese a que esas palabras "pueden encuadrarse dentro de la mala educación, de lo irrespetuoso, vulgar, tosco, incorrecto o grosero...", no eran delito.

Sin embargo, en un auto, fechado el 21 de abril de 2025, al que este medio ha tenido acceso, la Sección 27 de la Audiencia de Madrid le da la razón a Silvia Bronchalo en ese punto y concluye que "la tensión y angustia que estaban viviendo la denunciante y el denunciado por la situación judicial de su hijo afecta por igual a las dos partes, pues ambos son progenitores. Sin embargo, es solo el señor Sancho quien profiere expresiones que son tan desafortunadas que indiciariamente pudieran llegar a ser constitutivas de delito".

No es psiquiatra

El auto añade que "el contexto no es una circunstancia que exima de una eventual responsabilidad penal". También, que "si el señor Sancho no es psiquiatra, quizá sea aventurado admitir sus afirmaciones sobre el padecimiento de una supuesta ciclotimia" por parte de su exmujer.

Por lo tanto, Sancho será juzgado por un delito leve de vejaciones a su exmujer. Se trata de un delito que puede ser castigado con multa, trabajos para la comunidad e incluso penas de arresto domiciliario, pero nunca con la cárcel.

Noticias relacionadas

Será juzgado solo por ese delito después de que la Audiencia de Madrid confirmara el sobreseimiento de otros que habían sido denunciados por Silvia Bronchalo, que iban desde la posible violencia vicaria utilizando a su hijo Daniel contra ella hasta el maltrato psíquico habitual.