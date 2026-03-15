Muere un hombre al caer desde un balcón durante un congreso de bachata en Girona

Un hombre ha fallecido tras precipitarse desde un balcón de un hotel de Lloret de Mar (Girona) durante la noche del pasado viernes 13 al sábado 14 de marzo, según ha podido saber este diario.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado A EL PERIÓDICO de que el aviso se recibió alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando se les notificó que un hombre habría caído desde un balcón del hotel Don Juan del municipio gerundense. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la policía catalana y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque no existen indicios de criminalidad y todo apuntaría a una caída accidental.

Según ha podido saber este diario, la víctima, C. M., se encontraba alojada en el hotel con motivo de un congreso de bachata que se celebra este fin de semana en el establecimiento. Se trata de 'La Liada', un evento que reúne a bailarines profesionales y aficionados para participar en talleres y sesiones de baile. El suceso tuvo lugar durante la primera noche del congreso.

Fuentes conocedoras relatan que la caída se habría producido desde un sexto piso, cuando presuntamente el hombre trataba de pasar de un balcón a otro.

Polémica por la continuidad del evento

El mismo sábado, la organización del evento emitió un comunicado en redes sociales en el que lamentaron "profundamente" lo sucedido y anunciaron que la programación continuaría durante el resto del fin de semana, aunque con la suspensión de algunas de las actividades de carácter más festivo.

"Hemos decidido que hoy todo continúe con la mayor normalidad posible (...) Queremos informar que quedan anuladas las pre-partys, las fiestas de reggaeton y animaciones que iban a tener lugar a lo largo del día de hoy", indicaba la publicación. Asimismo, anunciaba la convocatoria de un minuto de silencio ese mismo día por lo ocurrido "y en memoria de C.M.".

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La decisión ha generado cierta polémica entre algunos asistentes y miembros de la comunidad de este baile latino. Mientras unos consideran que el congreso debería haberse suspendido por completo, otros defienden la decisión de los organizadores y la continuidad del evento.