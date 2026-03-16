Castilla - La Mancha
Acordonan el centro de Cuenca por una mochila junto a la Subdelegación del Gobierno
La zona lleva más de dos horas acordonada tras la aparición de la mochila
EFE
Toledo
La Policía Nacional ha acordonado el centro de Cuenca por la aparición de una mochila abandonada junto el edificio de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
La zona lleva más de dos horas acordonada tras la aparición de la mochila, que está colocada en un lateral del edificio, junto al patio de la Subdelegación del Gobierno.
Un equipo de desactivación de explosivos inspecciona la mochila para determinar si su contenido es peligroso.
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