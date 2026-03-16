Detenido un concejal de Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
El edil, de Compromís, fue detenido en su casa de Xàbia
No constaban antecedentes de violencia machista
EFE
El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido tenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental, han confirmado a EFE fuentes del caso.
La Guardia Civil detuvo al concejal ayer sobre las 21 horas en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima.
Desde el ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.
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