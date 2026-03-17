La Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para los 'turistas pirotécnicos' que detonaron potentes artefactos caseros en las Fallas 2025

En 2023 y 2024, saltó la alarma. Y en 2025, se le puso remedio. La Policía Nacional detenía a doce turistas alemanes, de entre 21 y 44 años de edad, a los que acusaban incluso de integrar un grupo con "estructura criminal", por montar auténticas batallas campales con artefactos pirotécnicos de fabricación casera en el cauce del río, camuflados entre el estruendo y el jolgorio falleros.

Ahora, la Fiscalía pide una pena conjunta de 27 años y medio para cinco de ellos -siete quedan exonerados-, aquellos contra los que se han encontrado pruebas suficientes como para intentar sentarlos en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valencia. Son los mal llamados "turistas pirotécnicos", auténticos fanáticos de las explosiones pirotécnicas extremas. Entre sus hazañas, haber atacado a la Policía y haber causado heridas a un agente. Eso es precisamente lo que más pena les puede costar.

Las doce detenciones fueron practicadas entre el 13 y el 19 de marzo de 2025 en distintas fases. La Policía Nacional llevaba detrás de los sospechosos desde enero del año pasado, tras detectar su actividad por redes en la que anunciaban que volverían a València por Fallas, su Eldorado por la facilidad en el acceso al material pirotécnico y su uso en las calles a cualquier hora del día. Ninguno de ellos ocultaba su fanatismo y se grababan habitualmente disparando todo tipo de artefactos, la mayoría de ellos comprados, pero otros, en cambio, elaborados por ellos.

El artefacto pirotécnico ha dejado un socavón en el solar / José Manuel López

La batalla campal tras la Nit del Foc

Así, según informó entonces la Policía a través de un comunicado, su intención a la hora de venir como "turistas pirotécnicos" era doble. Por una parte, buscaban lanzar auténticas bombas aprovechando las aglomeraciones de Fallas y, por otro, hacer acopio de material, sobre todo de pólvora negra, para transformarlo luego en artefactos extraordinariamente potentes.

La Fiscalía, tras un año de instrucción judicial, ha optado por acusar solo a cinco de aquellos detenidos. Se trata de los arrestados durante los graves incidentes que se produjeron durante la Nit del Foc y que el fiscal recuerda ahora en su calificación provisional de los hechos. Esa noche, había agentes de la Policía de paisano camuflados entre la multitud, en el tramo del río entre los puentes del Ángel Custodio y el del Reino, dentro del dispositivo especial para localizar y detener a esos fanáticos.

Una vez terminado el disparo del castillo, cuando las personas que habían acudido a disfrutar de la Nit del Foc empezaban a irse, los agentes "escucharon numerosas detonaciones de gran potencia". Al llegar al punto del que procedía el estruendo, se encontraron "con al menos un centenar de personas que se lanzaban entre ellos petardos de gran potencia cuyo uso es altamente peligroso en aglomeraciones humanas", explica el fiscal parafraseando el atestado policial.

El material incautado es ilegal y altamente peligroso. / Policía Nacional

Ataque con petardos a la Policía

Los policías llegaron justo cuando dos de los ahora acusados, Stefan K. M. y Erick S., ambos alemanes, que "incitaban y sostenían el altercado", es decir, jaleaban a quienes se habían sumado a la improvisada guerra de petardos, "hicieron explosionar un artefacto pirotécnico de gran potencia cerca de la multitud", con el consiguiente peligro.

Lejos de cesar en su actitud, cuando los policías se identificaron y les pidieron su documentación, "comenzaron a provocar a los concurrentes" para que atacasen a los policías. Cuando estos detuvieron a los dos primeros, se sumaron los otros tres, Franz P., Kevin Carlos L. y Ricardo David A. M. -este último ni siquiera formaba parte del grupo de 'turistas pirotécnicos', pero aprovechó el tumulto-, jaleando a la multitud y lanzando petardos potentes contra los agentes, en un intento por extender el conflicto y zafarse de la Policía, que finalmente logró reducirlos, "no sin esfuerzo", y detener a los cinco.

En ese momento, se les intervinieron "82 artificios pirotécnicos de fabricación industrial sin manipulaciones, pertenecientes a siete grupos o categorías diferentes" que contenían "1.625 gramos de contenido neto explosivo". En todo caso, no se trata tanto de lo que se les confiscó -el resto que se les suponía no apareció-, sino del desprecio a la integridad de las cientos de personas congregadas en el río con el que actuaron y que, sostiene el fiscal, tenía una única pretensión, "generar caos y miedo".

¿Y la 'bomba' del descampado?

Así, les acusa, a cada uno de los cinco, de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado a agentes de la autoridad. Por el primero, solicita dos años de prisión y por el segundo, tres y medio. es decir, pide que cada uno de los cinco sea castigado con cinco años y medio de cárcel, en total, 27 años y medio.

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A primera hora del 21 de marzo de ese año, sobre la una menos cuarto de la madrugada, horas después de que el juzgado dejara libres a los cinco detenidos y cuando las Fallas 2025 ya empezaban a ser historia, un enorme artefacto casero detonado en un descampado dejaba sin aliento a los vecinos de la calle Tomás de Montañana y un importante boquete en el lugar que había ocupado la bomba, compuesta básicamente de pólvora negra. No hubo heridos, pero un empleado de la limpieza viaria tuvo que ser atendido de una crisis de ansiedad y un concesionario próximo detectó una grieta en la cristalera de la exposición de vehículos. Ese ataque se les presumió, pero nunca se les ha podido probar, así que la Fiscalía no ha podido incluirlo en el listado de cargos.