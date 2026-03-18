Un joven acepta dos años de prisión por agresión sexual a una menor con la que iba al gimnasio en Castellón

Un joven ha reconocido este miércoles la agresión sexual de la cual lo acusaba la Fiscalía Provincial de Castellón, quien en su escrito de acusación había detallado cómo la víctima, que en el momento de los hechos tenía 17 años, denunció que la penetró con los dedos sin su consentimiento, le tapó la boca y la nariz con una mano y le agarró del cuello con la otra. Todo ello mientras ella le pedía que parara. Él solo le contestaba «¿estás segura?» y continuaba tocándola. Mediante el acuerdo de conformidad, el varón ha aceptado una condena de dos años de prisión por estos hechos, pena que por el momento no se suspende. Se trata de una rebaja muy considerable respecto a los 12 años de cárcel que la fiscal le reclamaba en un principio.

La agresión sexual ocurrió en una localidad de la provincia que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la víctima, y todo comenzó en un gimnasio cercano. Él, mayor de edad y de nacionalidad peruana, se ofreció a ser el monitor de gimnasio de ella, de nacionalidad española.

Sí que hubo en la causa un gran cambio que también propició la rebaja de la pena, y es que ella había sostenido que en el gimnasio había habido tocamientos por parte de él. Sin embargo, este miércoles la joven, que ahora cuenta con 20 años, se ha retractado de esa parte de su declaración.

La Fiscalía había indicado que él le decía en el centro deportivo frases como: "Tu novio estará con otra, mejor te quedas conmigo que estarás mejor» o «qué culo tienes». Pese a que en un primer momento el Ministerio Público apuntó que esto tampoco fue consentido, parece ser que finalmente sí había afinidad entre ellos.

Mientras jugaban

Poco después de los hechos del gimnasio ella accedió a cenar con él en su casa para jugar a videojuegos, y ahí comenzó la agresión sexual que ella sí ha mantenido en todo momento y que él mismo ha reconocido en el juicio.

Por todo ello la menor sufrió lesiones como esquimosis y erosiones en mejillas y cervicales, que tardaron 5 días en curar. También le han impuesto al varón, en situación irregular, una indemnización de 5.000 euros que deberá abonar para optar a la suspensión de la pena.

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Un punto de conflicto para el acuerdo ha sido la orden de alejamiento, puesto que el agresor y la víctima viven en edificios enfrentados en la misma calle. Al final, se ha decretado una orden de 500 metros, por lo que él deberá mudarse de su actual vivienda.