Rescate calcado al de hace 24 horas en Montanejos: otra mujer se lesiona en la pierna en la misma zona de montaña
Los Bomberos de la Diputación y de la Generalitat están al frente del operativo
Montanejos ha vivido este miércoles su segundo accidente idéntico en dos días consecutivos. Tal y como sucedió el martes, otra mujer que había salido a la montaña se ha lesionado en una pierna y le ha sido imposible continuar la marcha, según han confirmado los Bomberos de la Diputación de Castellón y Emergències 112.
Un helicóptero de Emergències 112 de la Generalitat Valenciana se ha trasladado para poder atender a la mujer herida. También ha acudido al lugar un equipo de la Unidad de Rescate de Montaña de los Bomberos de la Diputación, así como una dotación del Parque del Alto Palancia.
Esta emergencia, que se encuentra en desarrollo y será actualizada cuando Mediterráneo disponga de más información, es muy similar a la que se registró apenas 24 horas antes en la Cueva Negra de la misma localidad castellonense.
Una jubilada de 83 años fue rescatada en un escenario de gran dificultad tras sufrir un percance en la rodilla.
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