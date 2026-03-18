Operación de la Guardia Civil
Roban una valiosa colección de camiones en miniatura en Vinaròs
Detienen a dos hombres por sustraer estos y otros objetos
Ramón Pérez
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en la localidad de Vinaròs (Castellón), tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el inquilino del inmueble.
Los hechos se remontan al mes de enero, cuando el denunciante, que se encontraba fuera de la vivienda por motivos laborales, fue informado por la propietaria del domicilio de que la puerta de acceso había aparecido forzada y abierta.
También equipos de sonido
Al regresar al domicilio y revisar sus pertenencias, el afectado comprobó la desaparición de varios objetos, entre ellos una colección de camiones en miniatura, unas botas de marca, un chaleco de cuero, así como diversos equipos de sonido, entre ellos un altavoz tipo subwoofer con cajón de madera.
El valor total de los efectos sustraídos ascendía aproximadamente a 1.700 euros.
Las miniaturas, localizadas
Durante las gestiones realizadas tras la denuncia, la colección de camiones fue localizada en una tienda de compraventa de artículos de segunda mano.
A raíz de estas gestiones, los investigadores pudieron identificar localizar y detener a las dos personas que habían acudido al establecimiento para vender los objetos sustraídos, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda.
Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.
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