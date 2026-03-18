Disparan una ráfaga de 15 tiros con munición de guerra en La Coma en una refriega entre dos clanes

La Policía Nacional investiga un tiroteo entre clanes en Paterna que, en principio, no habría ocasionado heridos pero en el que los atacantes habrían utilizado munición de guerra, en concreto, cartuchos del calibre Remington 222, casi idéntico al que usan oficialmente los fusiles de asaltos de los ejércitos OTAN. De momento, como es habitual en estas escaramuzas, nadie ha querido denunciar, aunque miembros de uno de los clanes implicados han reclamado vigilancia policial por miedo a las posibles represalias.

El ataque se produjo poco después de las 22.00 horas del lunes, en la plaza Benicarló de Paterna, en el corazón del barrio de La Coma. Numerosos vecinos llamaron a la Policía Nacional tras escuchar una ráfaga de detonaciones muy potentes y tiros de escopeta. La alerta hizo posible enviar varias dotaciones de la Policía Nacional al lugar, donde ya no encontraron a nadie ni tampoco a testigos fiables que relataran qué había ocurrido.

Una ráfaga en mitad de la noche

Eso sí, durante la inspección de la plaza, el espacio abierto que da a los bloques que integran esa barriada, los policías detectaron numerosos casquillos, por lo que se requirió la presencia de agentes de Policía Científica de la comisaría local. Los especialistas llegaron a recoger hasta 15 vainas del citado calibre, que métricamente equivale a las medidas 5,7 x 43 mm, muy similar al 5.56x45mm NATO (OTAN), correspondiente a la denominación estadounidense Remington 223. Todos los casquillos han sido remitidos ya a Balística de la brigada provincial de Policía Científica, para su análisis y para averiguar si quien la utilizó ha dejado trazas de ADN que no hayan sido degradadas por la elevada temperatura de los disparos.

Pero eso no fue todo. En una vivienda ubicada en una planta baja, en una calle próxima a la plaza, los agentes detectaron un disparo en la puerta, efectuado probablemente con una escopeta de caza del calibre 12, para el cual habrían utilizado postas. Tampoco en ese ataque parece que haya habido heridos. De hecho, fueron los moradores de la casa los que alertaron a los policías al verlos inspeccionando la zona.

Imagen de un rifle semiautomatico CSA VZ58 compact 222 Remington similar al intervenido en Paterna. / Levante-EMV

Protección policial en las Casitas Rosa

Apenas unos minutos más tarde, la sala del 091 de la Policía Nacional recibía otra llamada de socorro. Se trataba de una mujer, vecina de la barriada de Casitas Rosa, en la Malva-rosa de València, quien pedía ayuda urgente porque habían recibido amenazas desde Paterna de que varios miembros del clan asaltado, el de los Amador, iban a ir en busca de los Virgilio, residentes en el Marítim, armados con pistolas y cuchillos.

La Jefatura Superior de Policía desplegó patrullas de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), especializada en control de situaciones de orden público, en las Casitas Rosa y alrededores, aunque finalmente, avanzada la madrugada, los agentes se retiraron al constatar que los autores de las amenazas habían decidido no llevarlas a cabo, probablemente 'convencidos' por la fuerte presencia policial.

El modelo civil del VZ58 checoslovaco

Mientras, los agentes que investigaban los disparos en La Coma localizaban un vehículo blanco, un Nissan Qasqai, en cuyo maletero fueron confiscadas tres armas largas, muy probablemente las utilizadas en la plaza Benicarló. Se trata de dos escopetas de caza, una de ellas, repetidora, y la otra, de cañones superpuestos, ambas del calibre 12, y un subfusil CSA CV58 semiautomático Remington 222, precisamente el que debieron emplear en la ráfaga que dejó los 15 casquillos en la plaza como testigo de lo sucedido.

El subfusil citado es de uso civil, empleada para caza mayor y en la práctica del tiro olímpico, cuyo origen es el fusil de guerra checo del mismo nombre, el arma oficial del Ejército de la antigua Chescolovaquia hasta 1984, nacido en los años 50 como alternativo al soviético AK47. De hecho, su culata semicurva era casi idéntica a la del icónico fusil de la extinta URSS, aunque su mecánica era mucho más apreciada, por lo que las fuerzas armadas de varios países de la esfera del Telón de Acero optaron por el arma checa en lugar de la soviética.

El VZ58 de uso civil como el confiscado es un arma semiautomática, lo que hace que se ralentice la frecuencia de disparo. De hecho, el arma de guerra suele utilizar un cargador de 30 cartuchos, mientras que los de caza o tiro están limitados a 10, habitualmente. Por esa razón, los expertos en Balística de la Policía Nacional intentan averiguar si quien realizó los disparos recargó el arma o si, por el contrario, utilizó un cargador ilegal de un arma de guerra.

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Y además, ¿un apuñalamiento?

Casi al mismo tiempo, la Guardia Civil advertía de un apuñalamiento, al parecer en Alfafar, del que habría sido víctima un hombre vinculado al clan de los Virgilio, a quienes los Amador de Paterna consideran autores del tiroteo con el fusil. De momento, ninguna de las fuentes consultadas por Levante-EMV ha podido aclarar si el herido sufrió o no lesiones importantes y si ha buscado ayuda médica de algún tipo.