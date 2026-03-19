Cae gracias al ADN uno de los aluniceros que desvalijó una tienda de teléfonos móviles en el centro de València

Casi dos años después del primero de los dos alunizajes sufridos por la tienda Iwaki, en el centro de València, la Policía Nacional ha detenido a uno de los implicados en aquel asalto y un juzgado lo ha enviado a prisión. La sospecha es que el ahora arrestado, de 34 años y vecino de Paterna, también ha participado en varios de los asaltos con alunizaje perpetrados en distintos puntos de València en los últimos dos años, pero solo ha podido reunir pruebas, de momento, de su participación en ese robo, perpetrado el 18 de junio de 2024 de madrugada, en el que se hicieron con un botín de 60.000 euros en teléfonos reacondicionados. Como siempre, contaban con muy buena información interna: el robo se produjo casi el mismo día en que el establecimiento recibía una importante partida de teléfonos renovados adquiridos a la plataforma BackMarket.

¿Y por qué tanto tiempo después? Gracias al ADN que los especialistas de Policía Científica han logrado aislar en uno de los efectos que los agentes del grupo de Robos de la Brigada de Policía Judicial de València les confiscó solo un mes después, en julio de ese año, al resolver otro golpe: el sufrido por un camionero al que hicieron parar en plena ruta, en Loriguilla, encañonándole con pistolas, para llevarse el vehículo con todos los móviles que llevaba, valorados en millón y medio de euros.

El asalto a Apple, bajo sospecha

Se trata de una misma banda a la que, por modus operandi, se le podrían imputar buena parte de los robos con alunizaje sufridos por tiendas de telefonía móvil de València, pero también de otros municipios, el más importante de los cuales fue el perpetrado en la tienda Apple de la calle Colón del Cap i casal en enero de 2025. Era el cuarto y último asalto, por ahora, al establecimiento de la manzana mordida en València -el primero lo sufrieron el 12 de diciembre de 2017-, pero la huella de este sospechoso y de sus compinches, apresados en junio de 2024, se basa en una coincidencia altamente significativa: la pista se les perdió en Paterna, precisamente el municipio donde reside el ahora encarcelado y tres de los cuatro detenidos entonces.

El grupo criminal al que presuntamente pertenece el paternero de 34 años ahora apresado está especializado en robos con fuerza mediante el método del alunizaje y estaba integrado, desde el principio, por delincuentes residentes en Madrid y otros, en Paterna. Los segundos se encargaban de seleccionar los objetivos y someterlos a vigilancia para trazar después el plan de asalto, fijar el día y cometer el robo.

Antes, robaban siempre vehículos de gran cilindrada, con preferencia por los Audi A6 y los BMV X5, unas horas antes del golpe y luego los desechaban, sobre todo si había persecución policial por el medio y los consideraban 'quemados'.

¿De dónde sacaban la información?

El grupo de Robos inició la investigación sobre este grupo en enero de 2024, a raíz de atraco al furgón de transporte en el que se sustrajeron cuatro palés repletos de teléfonos móviles nuevos valorados en millón y medio de euros, informó en aquel momento la Jefatura Superior de Policía de València. El vehículo había salido del almacén central de la compañía, en Loriguilla, y se dirigía hacia el polígono de Manises.

Los ladrones contaban con excelente información previa, lo que les permitió no solo lograr un botín de récord, sino seguir al furgón, colocarle uno de los coches robados y otro detrás y obligarle a parar justo antes de que se incorporase a la autovía A-3, en una maniobra perfectamente coordinada y usada habitualmente por las fuerzas de seguridad para detener un vehículo en marcha.

Efectos intervenidos al ahora detenido y encarcelado, durante los registros de junio de 2024. / Policía Nacional

La importancia de un buen registro

En junio, apenas cinco meses después, los especialistas de Robos habían identificado a cuatro de los asaltantes. Tras su detención, registraron cinco domicilios -tres de ellos en Paterna y dos en Madrid y en Getafe, justo donde robaron un BMW 320 empleado para asaltar otra tienda de móviles reacondicionados, CEX, en la calle Vicente Zaragozá en enero de 2025-. En esos registros intervinieron numerosos efectos, tanto herramientas, como prendas y productos electrónicos, algunos de ellos procedentes de los robos investigados.

Gracias a ello, se han podido recuperar trazas biológicas que ahora han permitido la imputación de este último detenido en el primer alunizaje a la tienda de la plaza Porta de la Mar, cometido en la madrugada del 18 de junio de 2024, dias antes de su arresto por el atraco al furgón en Loriguilla.

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Como es habitual, emplearon dos vehículos de alta gama sustraídos la misma noche en Rafelbuñol y Rocafort, y donde sustrajeron terminales móviles valorados en cerca de 60.000 euros. Tres meses después, a finales de septiembre, 'visitaban' de nuevo el mismo establecimiento y abocaban al dueño casi al cierre tras llevarse de nuevo un importante cargamento de móviles reacondicionados recién comprados.