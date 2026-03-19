Identifican a un menor de 17 años por agredir con un bate a su vecina en Torrent
La víctima tuvo una discusión el día anterior con el menor y un hermano de éste
EP
Agentes de la Policía Nacional han identificado a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión a una mujer de 52 años con un bate de béisbol en Torrent, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad.
Los hechos ocurrieron sobre las 00.00 horas en la noche del martes 17 al miércoles 18 de marzo, cuando la mujer al parecer fue agredida con un bate por uno de los hijos, menor de edad, de un vecino.
La mujer fue asistida por un equipo médico del SAMU y trasladada con traumatismo craneoencefálico al Hospital General de València en la ambulancia de soporte vital avanzado, ha detallado el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU).
Al parecer, el día previo a los hechos se produjo una discusión en la que la víctima recriminó algo al joven identificado y a su hermano, mayor de edad. Ante esto, los hermanos presuntamente amenazaron a la mujer, según han detallado fuentes policiales.
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