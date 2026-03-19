SUCESOS EN LA CAPITAL
La Policía detiene en Vallecas a un fugitivo de Honduras por un doble asesinato de 2022
La Dirección General de la Policía informó que la colaboración entre cuerpos policiales permitió la detención en Madrid del fugitivo, acusado de un ataque armado en Honduras que causó dos muertes
Javier Niño González
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas a un fugitivo reclamado por las autoridades de Honduras por un doble asesinato cometido en 2022. El arrestado se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión.
Según ha informado este jueves la Dirección General de la Policía, la investigación se inició a principios de mes, cuando los agentes especializados en la localización de prófugos tuvieron conocimiento de una orden internacional de detención emitida por Honduras.
Las pesquisas permitieron situar al sospechoso en la zona sur de Madrid. A partir de ahí, la Policía Nacional trabajó de forma conjunta con la Sección de Respuesta Temprana de la Policía Municipal para concretar su paradero, hasta localizarlo finalmente en Puente de Vallecas.
El fugitivo estaba siendo buscado por unos hechos ocurridos en mayo de 2022 en la colonia Lomas de San Juan, en San Pedro Sula, al noroeste de Honduras. Según la investigación, el ahora detenido habría participado junto a otras tres personas en un ataque a tiros contra dos guardias de seguridad de la zona, que murieron en el acto.
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