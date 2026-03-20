Cinco intoxicados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Pedralba

Cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en la calle Bugarra de la localidad valenciana de Pedralba.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el fuego se originó de madrugada, sobre las 1.40 horas, por causas que no han trascendido.

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Hasta la zona se movilizó una unidad del SAMU y una unidad de SVB. Los servicios médicos asistieron a cinco personas por inhalación de humo. Cuatro de ellas fueron por sus medios al centro de salud y una mujer de 67 años fue trasladada en la ambulancia del SAMU al Hospital de Llíria.