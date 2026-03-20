Detenidos los ladrones de desfibriladores en un centro de día en Casinos

La Guardia Civil ha detenido a los responsables de veinte delitos en las provincias de Valencia y Teruel. Los autores actuaban de noche y cubrían sus rostros para evitar ser identificados. La operación ‘Casinos-LL253’ comenzó el pasado dos de diciembre cuando autores desconocidos accedieron al centro de día de la localidad de Casinos para sustraer gran cantidad de objetos: televisión, neveras, desfibriladores, lavadora, secadora, material de cocina, etc. La valoración de lo sustraído ascendía a 33.714,75 euros.

Para la comisión del robo utilizaron una furgoneta de alquiler, al igual que para el resto de delitos. Se apoyaban, además, en vehículos de su propiedad y cometían los robos de noche. La mayoría de ellos se cometían en naves industriales, establecimientos y centros de transformación de las provincias de Valencia y Teruel. Para la comisión de delitos utilizaban diferentes prendas y cubrían su rostro para dificultar la identificación. Además, los hechos solían cometerse en grupo.

En la operación se han realizado diversos registros en las localidades de Llíria, Pedralba y Villar del Arzobispo donde se han intervenido: gran cantidad de perfumes de lujo, electrodomésticos (televisores, lavadoras, microondas, etc), herramientas, baterías, escopeta de caza con numeración borrada, etc. En diez de los hechos delictivos se han entregado efectos por valor aproximado de 30.000 euros.

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Como resultado de la operación se han detenido a nueve personas: ocho hombres y una mujer de edades comprendidas entre 17 y 53 y de nacionalidades española y marroquí. Se les atribuyen los siguientes delitos: pertenencia a grupo criminal, 17 robos con fuerza en las cosas y 3 hurtos. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llíria. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria.