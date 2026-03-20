València registra tres apuñalamientos en 10 horas el último día de Fallas en dos peleas y un atraco

Que las Fallas 2026 se han escapado a cualquier capacidad de control por muchos efectivos policiales que haya en la calle es una realidad que nadie discute y que no deja de ser confirmada con cada dato que trasciende. El último, de momento y uno de los más serios, los tres apuñalamientos, dos de ellos graves, que registró la ciudad de València en un intervalo de apenas 10 horas durante el último día de Fallas, en San José. En uno de los casos, ocurrido a plena luz del día, fue el SAMU quien evitó que la víctima, un chico de 21 años, muriera desangrada en el antiguo cauce del Túria durante un atraco.

El otro ataque grave, el último en la secuencia cronológica, se produjo en la plaza de Gloria Fuertes, en el barrio de Orriols, sobre las 22.15 horas del 19, cuando estaban a punto de arder las fallas grandes en toda Valencia y ya habían sido quemadas la mayoría de las infantiles.

Fuerte hemorragia

La víctima, de 34 años, mantuvo una pelea en la citada plaza, por razones que la Policía Nacional está tratando de averiguar con una investigación que ya está en manos del grupo de Homicidios, con otro hombre de unos 40 años.

En un momento determinado, el ahora hospitalizado empujó al otro, quien cayó al suelo. Sin decir una palabra más, extrajo un cuchillo de entre sus ropas y se lo clavó en sentido ascendente, afectando a vasos sanguíneos importantes, lo que le provocó una fuerte hemorragia.

Varios amigos le vieron caer al suelo y empezar a sangrar abundantemente, por lo que llamaron a Emergencias 112 y pidieron ayuda médica urgente. Los primeros en llegar fueron una patrulla de la Policía Nacional, uno de cuyos agentes, por fortuna, disponía de un torniquete, que le aplicó de inmediato en la pierna afectada, la izquierda.

Le salvó la vida

Gracias a esa maniobra, precedida por el taponamiento de la herida realizado por los amigos del herido, el médico del equipo SAMU, de la unidad de soporte y coordinación de refuerzo de Fallas, desplazado al lugar pudo salvarle la vida y estabilizarlo antes de que lo trasladara al Hospital Clínico una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería, han informado fuentes del CICU.

Cuando llegaron los sanitarios, la víctima estaba a punto de perder el conocimiento, algo que no había sucedido porque el policía y los amigos lograron mantenerlo despierto los minutos necesarios para dar tiempo a que llegase el equipo sanitario de urgencias.

De momento, la víctima continúa recuperándose en el citado hospital, mientras Homicidios ha iniciado las gestiones para tratar de identificar y detener al agresor, que al parecer reside en una barriada próxima y que será acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La gravedad de la acusación reside no solo en el hecho de que haya estado a punto de morir y de que eso no sucedió por la rápida intervención policial y sanitaria, sino también por el lugar donde lo apuñaló y el tamaño de la herida, de casi cuatro centímetros, lo que denota un ánimo de acabar con la vida del otro.

Tres horas vagando herido por Valencia

Horas antes, cerca de las seis de la tarde, una pelea en una vivienda ocupada ilegalmente del barrio de Natzaret acabó con un hombre herido de arma blanca en un brazo y del autor de esa agresión, detenido y acusado de un delito de lesiones. En este caso, la herida no fue grave, por fortuna, y el presunto autor de la misma, un joven de 25 años de edad, fue detenido de inmediato por agentes de la Policía Nacional.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la víctima fue acorralada por los otros moradores de la vivienda porque debía dinero del subalquiler que le pedían. El ahora detenido la emprendió a puñetazos y patadas con él y luego le hirió con el cuchillo, por lo que, muerto de miedo, huyó de la casa, ubicada en una finca de la calle Francisco de Bellvis, y vagó por la ciudad hasta que un ciudadano le ayudó y alertó al 112.

Auchillado para robarle el móvil

Antes de eso, en torno a las 12.00 horas, se había producido el primer apuñalamiento, también de consecuencias graves. En esta ocasión, ocurrió en el antiguo cauce del río, cuando la víctima, un joven de 21 años de edad, caminaba por los jardines del Túria, en una zona deportiva, cuando se le acercó otro joven que le paró y le dijo que le diera de inmediato su teléfono y el número PIN para desbloquearlo.

Como el chico se negó, el atracador sacó un cuchillo grande y lo apuñaló en el brazo y en la axila, provocándole también una fuerte hemorragia, ya que al parecer le habría afectado a vasos sanguíneos de importancia. Luego, el agresor le arrancó el móvil de la mano y salió corriendo, sin que de momento haya podido ser detenido.

Mientras, varias personas llamaron al 112, que envió al lugar una ambulancia del SAMU, de la misma unidad de soporte y apoyo a las Fallas, y a la Policía Nacional. El equipo sanitario prestó la primera asistencia al joven, a quien enseguida evacuó al Hospital General, donde permanece ingresado tras haber sido sometido a una cirugía de urgencia.

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En este caso, los sanitarios tuvieron que emplearse a fondo para salvarle la vida dada la importante hemorragia sufrida por el chico, a quien aplicaron maniobras de soporte vital avanzado hasta que lograron estabilizarlo y evacuarlo al citado hospital, han informado fuentes del CICU.