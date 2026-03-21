Los bomberos rescatan a una mujer de 75 años al hundirse el suelo de su vivienda en Serra

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a una mujer de 75 años que había quedado atrapada en el interior de su vivienda al hundirse el suelo, en el municipio de Serra.

Según ha informado este cuerpo, este suceso se produjo en un inmueble de la calle Sant Josep de la citada localidad, alrededor de las 19:18 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de Sagunto y Moncada, que apuntalaron el forjado para evitar riesgos y rescataron a la mujer, que fue atendida por personal sanitario.

Noticias relacionadas

El agujero en la vivienda se produjo sobre un antiguo subterráneo, que estaba en desuso.