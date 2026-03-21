Un hombre mata a su hija de 3 años en Torrevieja y luego se suicida

Un hombre ha matado presuntamente a su hija de 3 años en Torrevieja y después se ha quitado la vida, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. La Guardia Civil ha asumido la investigación de los hechos como un caso de presunta violencia vicaria.

El hombre y la menor aparecieron en la madrugada de este sábado ahorcados en un garaje anexo a una vivienda. La madre de la menor, de 36 años, fue quien se encontró la escena tras denunciar ella misma la desaparición de la niña.

Al conocer el fatal desenlace, la mujer tuvo que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja, donde permanece afectada por shock emocional y un ataque de ansiedad, según ha podido saber este diario.

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha activado los protocolos de respaldo psicológico a la madre y un hermano menor de edad. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun están con la madre y la familia en el centro hospitalario.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre este asesinato, que se investiga como un caso de violencia vicaria.

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