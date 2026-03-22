Accidente mortal
Muere una persona en un accidente de tráfico en València
Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico en la calle Pintor López, en el entorno de las Torres de Serrano junto al río, en el distrito de Ciutat Vella del 'Cap i casal'. Por el momento se desconoce las causas del accidente.
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