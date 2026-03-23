Buscan a una mujer desaparecida en Requena

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido un dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer desaparecida en Requena con medios terrestres y aéreos.

Según informa Emergencias en X, se ha movilizado para las labores de localización tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, un helicóptero, una unidad del Grupo Especial de Rescate en Altura, tres brigadas forestales del Consorcio de Valencia y un coordinador forestal.

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El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat ha movilizado, además de las tres unidades, una unidad de drones del SGISE.