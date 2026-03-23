Fallas 2026: bajan los delitos más graves, las agresiones sexuales, un 20 %, y los hurtos, un 38 %

La seguridad durante estas Fallas 2026 eran una prioridad para el Ministerio del Interior y una preocupación para la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Es cierto que la previsión, finalmente cumplida, es que la afluencia de visitantes no fuese tan elevada como los años en que los días grandes caen en fin de semana, pero a la siempre presente alerta terrorista islamista se le sumaba esta vez la inquietud por el vandalismo exhibido en 2025 por los influencers fanáticos de la pirotecnia extrema de origen alemán y neerlandés que protagonizaron varios incidentes graves el año pasado.

Con esos retos por delante, la Policía Nacional, responsable por ley de la seguridad ciudadana, organizó un dispositivo en el que ha dedicado 1.400 agentes a ese operativo especial de seguridad para las Fallas 2026, desarrollado entre los días 1 y el 22 de marzo, con el periodo entre 13 al 19, fechas centrales de la fiesta, como fase crítica. En ese tiempo, los agentes desplegados han llevado a cabo 10.868 servicios.

Blindaje a posibles actos terroristas

El amplio operativo, en el que han participado efectivos de las cinco brigadas de la Comisaría Provincial, de las siete comisarías de distrito, de la unidad aérea (helicóptero y drones) y de los equipos especializados en control de masas, tanto del Grupo de Respuesta Inmediata contra la Criminalidad (Gric) como de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -la de Valencia, con refuerzo de agentes llegados desde Zaragoza y Barcelona-, ha dado ampliamente sus frutos: todos los delitos asociados a la delincuencia que se produce en momentos de grandes aglomeraciones, como son las fiestas falleras, se han reducido.

Además, la Policía ha tratado de blindar la ciudad, especialmente los momentos de grandes aglomeraciones de personas en espacios reducidos -sobre todo, las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento o los castillos en el jardín del Túria, con especial atención a la Nit del Foc- ante posibles ataques terroristas.

Dispositivo de control policial contra la pirotecnia extrema en el jardín del Túria, estas Fallas 2026. / Policía Nacional

Nivel 4 reforzado de alerta

Para ello, ha desplegado por primera vez en València uno de sus blindados, un Vehículo de Interposición y Protección Antiterrorista (VIPA), el único capaz de enfrentar y arrastrar un potencial vehículo lanzado contra las personas, y dos dispositivos antidrón cUAS (dispositivos antidrón) junto con antenas repetidoras para la mejora de detección de drones.

España lleva en nivel 4 (de un máximo de 5) desde junio de 2015, pero en momentos críticos, como los son los eventos multitudinarios -fiestas como las Fallas o los Sanfermines, pero también conciertos o encuentros deportivos especialmente sensibles- o cuando existe una amenaza contrastada, por poco avanzado que esté el plan de ejecución, Interior incrementa el protocolo hasta el nivel 4 reforzado, lo que implica un mayor despliegue de efectivos, tanto los visibles -agentes y vehículos con distintivo policiales- como los invisibles -las unidades de investigación y captación de información-.

Un 2,19 % menos de criminalidad

Así, la criminalidad en general ha bajado hasta un 2,19 % (ha habido 3.255 infracciones penales) entre el 1 y el 22 de marzo, mientras ha estado desplegado el dispositivo especial. El delito que más ha descendido es el de lesiones (peleas con heridos), ya que ha habido 26, lo que supone un descenso del 55,93 %, seguido de los hurtos graves (240), con un 38,3 %, y las sustracciones de vehículos (44), con un 37,14 %.

También ha habido menos delitos contra la libertad sexual (20), en concreto, un 20 % menos que los registrados durante las Fallas 2025, cuando se denunciaron 25 ataques de ese tipo.

En total, según las cifras a las que ha tenido acceso Levante-EMV, la Policía Nacional ha identificado a 3.187 personas a lo largo de esos 22 días de marzo y ha comprobado 373 vehículos comprobados. Por lo que se refiere a las actas de sanción administrativa, los agentes de la Policía Nacional han levantado 375 por tenencia o consumo de drogas en espacios públicos, 84, por llevar armas prohibidas y 60 más por poseer o lanzar artefactos pirotécnicos.

Imagen tomada durante la guerra de petardos junto al Palau de les Arts durante la Nit del Foc 2026. / Levante-EMV

85 detenidos, 13 por el uso extremo de la pirotecnia

Además, los policías que han estado de servicio entre el 1 y el 22 de marzo han detenido a 85 personas, 72 de ellas por los delitos más habituales en estas fechas -tráfico de drogas, hurtos, robos con fuerza, robos con violencia o intimidación y lesiones- y las 13 restantes, dentro del dispositivo especial para combatir el uso de pirotecnia extrema.

De estos últimos, tal como ha venido informando Levante-EMV, sus arrestos han generado la confección de cuatro atestados policiales, uno durante la Nit del Foc, con ocho detenciones -tres españoles, tres alemanes, un suizo y un neerlandés-, otro en las horas previas a la Cremà -los tres alemanes detenidos tras vandalizar su habitación de hotel tirando petardos en el cuarto, en el pasillo y por la ventana, al paso de los transeúntes- y los dos restantes, que implican a un boliviano y a otro neerlandés, poco después de la quema de las fallas, en la noche del 19 de marzo.

La Policía Nacional se trae a la Politie neerlandesa

Como es habitual para el buen desarrollo de este tipo de operativos, la Policía Nacional se ha apoyado en la coordinación con otros cuerpos de seguridad, desde la Guardia Civil a la Policía Local de València, pasando por la Unidad Adscrita, más conocida como la Policía de la Generalitat.

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La gran novedad este año ha sido la incorporación al operativo de seis agentes de la Politie neerlandesa, que han estado en València participando en la operación especial para evitar el uso de pirotecnia extrema. Los agentes, que han trabajado codo con codo con la Policía Nacional, formando parte de patrullas mixtas y de los equipos de investigación para detectar a los neerlandeses sospechosos de utilizar esos artefactos especialmente potentes, han sido desplazados a València a petición de Interior, en virtud de los acuerdos de cooperación policial internacional de los estados miembros de la Unión Europea.