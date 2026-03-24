Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello

La Zona Norte de Alicante atraviesa en las últimas semanas una racha de episodios violentos en los que se han utilizado armas blancas y de fuego, lo que ha generado alarma social y ha provocado que la Policía Nacional intensifique los controles preventivos. El último suceso se vivió este lunes por la tarde en el barrio Virgen del Carmen y se saldó con un hombre español de 47 años herido de un disparo en el cuello, aunque inicialmente no se teme por su vida. El autor es al parecer un sobrino de la víctima, un joven de unos 20 años que huyó del lugar y está siendo buscado por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre la siete de la tarde en un soportal de un inmueble de la calle Diputado Joaquín Galant, en el barrio Virgen del Carmen, y el tiroteo se originó tras una discusión familiar, según los primeros datos recabados por la Policía.

Fuentes cercanas al caso han explicado a este diario que el hombre que resultó herido mantuvo una disputa con su hermana por causas que no han trascendido y en el transcurso del incidente un hijo de ella subió a su domicilio, bajó con una pistola y le disparó a su tío.

La bala le atravesó el cuello a la víctima, que acabó ingresada en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante e inicialmente no se teme por su vida, según fuentes próximas a la investigación.

Tras el tiroteo, ocurrido a escasa distancia de la Comisaría de Distrito Norte, se personaron en el lugar numerosos efectivos de la Policía Nacional.

La agresión con arma de fuego está siendo investigada por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, cuyos agentes recabaron datos en el lugar para identificar al sospechoso.

Según fuentes vecinales, el autor habría huido del lugar junto a otros familiares con el fin de protegerse de posibles represalias a causa del disparo. Los investigadores no descartan que incluso se haya marchado la familia fuera de la provincia.

Tiros y machetazos

Este suceso se produce días después del tiroteo mortal ocurrido en El Pla que está pendiente de ser esclarecido, donde un ciudadano colombiano murió por una bala perdida cuando estaba en el balcón de su casa, y de la agresión a machetazos a un ciudadano argelino por parte de un compatriota, que fue apresado por la Policía.

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El autor de la agresión a machetazos, defendido por el abogado José Soler Martín, fue puesto a disposición del juzgado de guardia este pasado sábado y se acordó su ingreso en prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo por la tarde en la intersección de las calles Fidel Pastor Carrillo y Felipe Herrero Arias de Alicante. El agresor atacó a la víctima con un machete de grandes dimensiones y tras darle inicialmente un golpe en la cabeza le asestó varias cuchilladas más.