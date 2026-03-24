Cinco heridos tras colisionar el travía con su vehículo en València

Cinco personas han resultado heridas tras colisionar el travía con su vehículo en València. La circulación ha quedado interrumpida este martes entre las paradas de Tarongers y Doctor Lluch, así como entre Tarongers y Marítim, a causa de la colisión con el vehículo.

Uno de los dos integrantes han resultado heridos, al parecer, de carácter leve, según informan fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Finalmente, los servicios sanitarios del SAMU, de dos unidades SVB y una ambulancia convencional han asistido a cinco personas heridas con policontusiones. Al Hospital La Fe ha sido trasladada una mujer de 35 años; al Clínico, una mujer de 24 años; y al Arnau de Vilanova, una mujer de 27 años y un hombre de 41 años.

Restablecer el servicio

La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el paso en ambos tramos, mientras que se trabaja para restablecer el servicio con normalidad lo antes posible.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre el estado de las personas afectadas, aunque todo parece indicar que el vehículo arrollado se ha saltado el semáforo en el cruce de Pintor Ferrandis con Doctor Lluch, punto en el que se ha registrao el choque.

La interrupción del servicio afecta a las líneas 4 y 6 en el cruce de Pintor Ferrandis con Doctor Lluch, y no tiene incidencia en la línea 8, según las mismas fuentes.

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