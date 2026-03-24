Gran despliegue de la Guardia Civil en Nules con tres redadas activas desde la madrugada
La operación se desarrolla en tres puntos de la localidad, entre ellos las calles Padre Tomás Lucas y San Agustín
Nules vive este martes una mañana de gran tensión por un importante despliegue de la Guardia Civil en varios puntos del municipio, en una operación que todavía está en marcha. Según la información recabada en la zona, el operativo habría comenzado sobre las 4.00 horas y se desarrolla en al menos tres puntos de la localidad, entre ellos las calles Padre Tomás Lucas y San Agustín.
Fuentes de toda solvencia consultadas por Mediterráneo han indicado que la macrooperación es por un presunto caso de trata de seres humanos. Las primeras informaciones apuntan a más de 100 víctimas rescatadas en distintas viviendas de esta localidad de la Plana Baixa. Estas presuntas víctimas de trata son principalmente hombres de distintas nacionalidades.
Testigos consultados aseguran que la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo desde primera hora de la madrugada, cuando agentes han llegado a evacuar de manera preventiva a vecinos de uno de los edificios de viviendas en los que se ha intervenido. Testigos aseguran haber visto a varias personas esposadas y como se llevaban a un grupo de menores en edad escolar.
Varios de los presuntos autores de este delito han sido detenidos ya por la Benemérita.
Helicóptero de la Guardia Civil
La calle San Agustín se ha cerrado a la circulación, y un helicóptero de la Guardia Civil lleva sobrevolando el municipio a baja altura buena parte de la mañana, lo que todavía ha generado mayor expectación y preocupación entre los residentes.
Según las fuentes consultadas sobre el terreno, las actuaciones se están llevando a cabo en casas en las que residen grupos de inmigrantes, aunque por el momento no ha trascendido información oficial sobre el motivo de la operación ni sobre si se han producido detenciones.
Testigos explican que en el interior de al menos una de las viviendas escuchan golpes «como si estuvieran picando las paredes».
El dispositivo ha generado inquietud entre algunos vecinos, especialmente porque una de las acciones se ha desarrollado muy cerca de un colegio y una guardería de la localidad. Algunos testigos muestran su preocupación por la cercanía del operativo al centro educativo, porque el paso de menores coincidía con la presencia de los agentes, fuertemente armados.
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