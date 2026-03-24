Rescatan cinco perros desnutridos en estado de abandono en Vinaròs
La Policía Local denuncia al presunto maltratador animal
Castellón
Nuevo caso de maltrato animal en Castellón, aunque esta vez con final relativamente feliz, puesto que la Policía Local de Vinaròs ha actuado a tiempo.
Los agentes de la localidad habían recibido un aviso porque había supuestamente cinco perros en estado de abandono y muy malnutridos, con sus huesos marcados.
Según informó el cuerpo local de policía vinarocense, se trataba de dos perros adultos y tres cachorros, cuyo propietario al parecer desatendió. De momento, los perros siguen vivos.
La Policía Local de Vinaròs ha denunciado a este hombre y ha abierto diligencias por el presunto maltrato animal cometido.
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