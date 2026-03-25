Condenan en Castellón a casi 10 años al principal acusado del caso de los 460 kilos de 'coca' metida en contenedores

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón condenó este miércoles a cuatro personas a distintas penas de prisión después de que los acusados reconocieran su culpabilidad en un caso de tráfico de drogas a gran escala en 2023, mediante un acuerdo de conformidad alcanzado entre sus letrados y la Fiscalía.

Se trata del caso que en su día adelantó Levante-EMV en exclusiva y que permitió descubrir 460 kilos de cocaína escondida en cilindros que venían dentro de cuatro contenedores procedente de Panamá, y que supuestamente contenía chatarra.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria operaron rápidamente y atraparon con las manos en la masa a los cuatro narcotraficantes que se enfrentaron a juicio cuando descargaban la droga en una nave industrial de Almassora. Los agentes los habían seguido desde el Puerto de València, adonde llegó el cargamento.

Multas desorbitadas

La Fiscalía pedía 13 años de cárcel al principal acusado, de nacionalidad española. Al final, como llegó a un pacto, se quedaron en 9 años y 9 meses sumando los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Eso sí, se le mantiene una desorbitada multa económica de 35 millones de euros.

En cuanto a un hombre de nacionalidad colombiana encargado de sacar la cocaína de los cilindros fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión, con una multa de 15 millones de euros, por tráfico de drogas en grado de tentativa.

Los otros dos acusados eran la joven novia de nacionalidad paraguaya del principal acusado y el hermano de esta. Ambos se librarán de entrar en prisión gracias al acuerdo de conformidad, pues fueron condenados a 2 años (también por tráfico de drogas en grado de tentativa y en calidad de cómplices). La multa para estos dos hermanos es de 9 millones de euros para cada uno.

460 kilos de cocaína

Según la Fiscalía, detrás de este caso contra la droga se encuentra un cartel de narcos latinoamericanos que concentra el 30% de las actividades de este tipo en España.

Cuando los agentes accedieron a los cilindros, comprobaron que la sorpresa que había dentro de ellos eran 561 paquetes llenos de coca. Una vez analizada, resultaron ser más de 460 kilos de esa droga. Su valor en el mercado negro habría sido de 19,9 millones de euros.

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El principal acusado era dueño de una empresa llamada Recuperaciones Molina Vilas S.L., la cual utilizaba como tapadera para hacer negocios con otra empresa llamada Ventas y Reciclajes JC S.A. La compañía del acusado estaba en la Comunidad de Madrid, donde se hicieron varios registros policiales.